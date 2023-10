"Festa della Castagna: Giochi, Prelibatezze e Vin Brulé a Romito"

Festa della castagna domani pomeriggio organizzata dalla parrocchia dell’Immacolata Concezione e dalla Polisportiva Auser Romito. L’appuntamento è in piazza della chiesa a Romito. A partire delle 15 saranno organizzati giochi per i bambini con la presenza di stand con prelibatezze gastronomiche ovviamente a base di castagne, come la pattona e le caldarroste, e poi sgabei e vin brulé. In caso di pioggia la festa sarà posticipata al primo novembre, nello stesso luogo.