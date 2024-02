"Favorire crescita e formazione"

Un percorso formativo che non solo ha come obiettivo quello di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei giornali quotidiani, ma che stimola anche gli interessi dei ragazzi offrendo loro l’occasione di sperimentare direttamente come realizzare un articolo di giornale, vestendo i panni del giornalista. Un vero e proprio modo per mettersi alla prova. Confcommercio, che sostiene il progetto de La Nazione "Cronisti in classe", crede infatti nell’importanza di favorire la crescita e la formazione dei giovani. "La nostra associazione rivolge da sempre la propria attenzione alle nuove generazioni e questo concorso rappresenta un’occasione per mettersi alla prova con la scrittura, ma anche per riflettere sui temi di attualità – ha detto il presidente di Confcommercio Vittorio Graziani –. Una vera e propria opportunità quella offerta dal quotidiano La Nazione, perché attraverso questo progetto i ragazzi potranno scoprire nuove attitudini che potrebbero rivelarsi determinanti e preziose per il loro stesso futuro. Tra gli obiettivi della nostra associazione c’è infatti anche quello di favorire il ricambio generazionale dell’imprenditoria locale, per garantire la continuità delle nostre imprese. Il commercio, il turismo e il mondo del terziario in generale ha bisogno di loro: della loro freschezza, della loro energia, del loro entusiasmo e delle loro idee. Per questa ragione è fondamentale valorizzare il più possibile la formazione dei ragazzi, promuovendo stage, inserimenti in azienda e vari momenti di crescita aziendale. Concludo facendo un grande augurio a tutti i ragazzi delle scuole medie spezzine che sono stati coinvolti in questo progetto. A prescindere da chi sarà il vincitore, questa sarà per tutti un’occasione per riflettere, per imparare e per sperimentare", ha concluso il presidente Graziani.

