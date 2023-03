Giro di vite contro l’evasione fiscale, omessi pagamenti di Imu e Tari per 4 milioni di euro

L’intervento di Gianluca Tinfena, vicesindaco con delega al bilancio, in consiglio

Arcola (Spezia), 19 marzo 2023 – L’amministrazione di Arcola conta di recuperare, nel corso del 2023, circa 4 milioni di euro di evasione di tributi locali. Una somma importante per un comune con poco più di 10 mila abitanto. E’ uno degli obbiettivi fissati nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato dalla maggioranza nel consiglio comunale di venerdì. Come chiarisce la nota integrativa, la svolta dovrebbe arrivare grazie all’avvenuto ingresso, nel 2022, nel capitale di Spezia Risorse spa alla quale è stato demandato il recupero dell’evasione. Lo scorso ottobre la società ha avviato l’attività con l’emissione degli avvisi di accertamento per mancato o parziale versamento di Imu e Tari per il 2017 (che si sarebbe prescritta a fine 2022). Nel 2023 l’amministrazione intende intensificare le attività con l’emissione di avvisi di accertamento per gli anni dal 2018 al 2021 compresi per l’Imu, per un totale di un milione e 990 mila euro, e per la Tari, per un milione e 910 mila euro. Inoltre, si legge nella nota integrativa al bilancio, "relativamente alle procedure esecutive sugli avvisi di accertamento non pagati, nel corso del 2022 si è provveduto all’elaborazione di tutte delle posizioni pregresse ancora da lavorare per un totale di 908.416...