Enrico Pieraccini nuovo segretario: "Necessaria una reale alternativa"

Enrico Pieraccini è il nuovo segretario provinciale del Pci, eletto nel congresso che si è svolto domenica a Sarzana. Succede a Pierpaolo Venturini, che ha guidato il partito negli ultimi tre anni. Eletti anche i delegati ai congressi regionale e nazionale. Ruolo di tesoriere a Chiara Baldacci. Pieraccini nominerà i membri della segreteria provinciale.

"Il congresso spezzino, per la presenza e il riconoscimento delle organizzazioni invitate, per la qualità della discussione, degli interventi e del confronto – spiega la nota del Pci – è stata la dimostrazione della maturazione, della crescita (non solo nei numeri) e delle potenzialità del nostro partito. Emerge, nei fatti, la necessità di una reale alternativa nel Paese che tuteli gli interessi e i diritti di lavoratori e meno abbienti. L’esito delle politiche affermatesi in questi ultimi decenni, all’insegna della cultura liberista, dell’austerità, politiche alle quali si sono assoggettati il centrodestra e il centrosinistra, è sotto gli occhi di tutti: sempre più poveri, insicuri, soli". Prosegue la nota: "Siamo fermamente convinti della necessità di un soggetto comunista capace di tenere assieme la critica agli assetti fondanti del capitalismo, di prospettare un’alternativa di sistema, che per noi è e resta quello di una moderna società socialista, e promuovere un’opposizione di classe, la più ampia ed unitaria possibile. L’unità dei comunisti entro un ampio fronte della sinistra di classe, è e resta l’obiettivo del Pci che ancia un appello a tutte le forze interessate, a tutte le comuniste ed i comunisti".

Hanno partecipato al congresso Nicola Caprioni (Circolo Pertini), Luca Comiti (segretario provinciale Cgil), Luca Marchi (segreterio provinciale Prc), Roberto Mazzantini (Lotta Comunista), Bice Parodi (associazione Italia - Cuba), Alessandro Poletti (Legambiente), Paolo Pucci (presidente provinciale Anpi), Maurizio Rimassa (coordinatore regionale Usb), Nicola Rollando (Potere al Popolo), Pierluigi Sommovigo (Associazione Disarma), Cristian Zinfolino (Raot).

Pieraccini, classe 1958, è da sempre comunista: a 14 anni si iscrive alla Fgci dove milita sino al 1977. Durante il periodo della leva militare militare entra in Autonomia operaia per iscriversi al Pci nel 1978, dopo l’omicidio Moro. Delegato sindacale Cgil nel 1979 ricopre prima all’interno dei cantieri navali Barberis, poi all’Igeco Pontello spa. Con la fine del Pci si allontana dalla politica attiva fino alle ultime amministrative di Sarzana del 2023 quando si iscrive e si candida nelle liste del Partito.