Elicottero nella nebbia, atterraggio d’emergenza

Luni, 19 febbraio 2024 – Atterraggio di emergenza e parcheggio dell’elicottero... in mezzo ai palazzi. Un fuoriprogramma davvero inatteso quello di ieri pomeriggio a Luni quando a metà pomeriggio il sole è improvvisamente scomparso avvolto da una densa coltre di nebbia che ha creato forti problemi al volo di un elicottero privato diretto verso Carrara. Il pilota viste le scarse condizioni di visibilità con molta prudenza ha preferito non correre pericoli e ha cercato una zona adeguata per l’atterraggio.

Gli abitanti di via Madonnina hanno sentito il rumore del motore sopra i tetti e sono rimasti stupiti nel vedere il mezzo scendere, a distanza di sicurezza, sul campo incolto. Il pilota ha scelto un terreno in via Madonnina per l’insolita operazione visto che la nebbia non si è dissolta e le condizioni sono rimaste pericolose. Dopo l’attesa l’equipaggio ha preferito lasciare l’elicottero sul prato e chiamare una macchina per raggiungere Carrara via terra.