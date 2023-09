Educazione stradale in A12 La Cri nell’area di servizio

Ha fatto tappa domenica nell’area di servizio Magra Ovest lungo l’autostrada A12 a Santo Stefano Magra la campagna di educazione alla sicurezza stradale della Croce Rossa della Spezia, per sensibilizzare gli automobilisti in transito grazie alla collaborazione con Salt e con la presenza della polizia stradale. I giovani volontari Cri hanno coinvolto gli automobilisti in attività per sottolineare l’importanza di mantenere comportamenti corretti quando si è alla guida. Indossando particolari occhiali di simulazione “Alcovista”, i partecipanti hanno potuto sperimentare dal vivo, percorrendo un apposito percorso, gli effetti dell’assunzione di alcol, in particolare la perdita di lucidità e di prontezza nei riflessi. I volontari hanno anche sottoposto gli automobilisti a quiz in tema di sicurezza stradale, distribuendo volantini informativi e alcoltest monouso. A intrattenere i più piccoli c’era anche l’ambulanza dei pupazzi, mezzo utilizzato ogni giorno dai volontari per i soccorsi in emergenza, dedicato in questo caso al “soccorso” dei propri compagni di gioco. I partecipanti hanno inoltre avuto la possibilità di conoscere dei mezzi operativi utilizzati dagli ausiliari della viabilità di Salt per l’assistenza agli utenti e il pronto intervento.