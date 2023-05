E’ tempo di libri per strada Autori, laboratori e musica

Dal prossimo mercoledì e sino a domenica 4 giugno torna a Sarzana ’Libri per strada, la strada per i libri’, celebre appuntamento giunto ormai alla XXXI edizione. L’imperdibile rassegna culturale organizzata da librerie, fumetterie e da uno studio bibliografico antiquario della città con la collaborazione di Confesercenti e il patrocinio del Comune, anche quest’anno è pronta a tornare ad attrarre gli appassionati di letteratura (e di lettura) con incontri pensati per tutte le fasce d’età. Di fatti, nella tipica location di piazza Luni e a palazzo Roderio, le storiche bancarelle offriranno al pubblico l’opportunità di curiosare tra una vasta e completa scelta di libri in cui figurano novità, testi antichi, fumetti, letture per i più piccoli e altre curiosità. Nei cinque giorni di rassegna non mancheranno gli incontri con gli autori come quello fissato per il prossimo venerdì con Andrea Vitali – autore di Genitori cercasi – lo spazio firma copie, spettacoli musicali e laboratori.

"Sarzana è una grande città di cultura e la cultura vive attraverso i libri – ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli –. Grazie ai nostri librai, straordinarie energie positive per Sarzana con cui stiamo lavorando da tempo per questa nuova e ricchissima edizione dei Libri per strada". "Ridare dignità e valore all’atto della lettura – hanno aggiunto Alessandro Bernardini e Arianna Frediani, presidente e vicepresidente dell’associazione Libri per strada – come momento di studio, approfondimento, confronto e aggregazione sociale, ampliando e diversificando gli spazi ed i momenti dedicati a questa attività e alla cultura del libro".

E proprio per ampliare e diversificare l’offerta all’interno della rassegna ci sarà ii ’Tolkien studies day’: approfondimento tematico dedicato alla figura del professor J.R.R. Tolkien, noto ai più per la trilogia del Signore degli Anelli ambientata nella leggendaria Terra di Mezzo che si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno, attraverso incontri con autori e studiosi e performance dal vivo di artisti ed illustratori. Davvero ricco il calendario degli appuntamenti di Libri per Strada, con inaugurazione fissata per il prossimo mercoledì alle 18,30. Da non perdere tra i tantissimi appuntamenti, lo spettacolo teatrale fissato per le ore 21 di sabato 3 giugno con Gek Tessaro, autore poliedrico specializzato nella letteratura e illustrazione per l’infanzia, le Divulgazioni dialettali a cura del commerciante sarzanese Massimo Pesucci in programma per sabato prossimo alle 11 e i Canti di Helughea, concerto di arpa celtica che chiuderà la manifestazione nella serata di domenica, a cura di Arthuan Rebis.

Elena Sacchelli