Dopo la lite è stato rintracciato dalla polizia nella campagna di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 8 luglio 2022 - I poliziotti del commissariato di Sarzana si sono messi alla ricerca di un giovane di Massa che dopo aver danneggiato il negozio dove lavorava e minacciato di morte i colleghi con un coltello si è dato alla fuga ritrovandosi nella campagna di Sarzana. Gli agenti sono stati allertati dai colleghi della Questura di Massa che attraverso il segnale del telefonino sono riusciti a localizzarlo nella zona della variante Aurelia. Inizialmente sembrava che il giovane fosse entrato in un locale poi grazie al colloquio telefonico con la fidanzata gli agenti coordinati dal vice questore Annamaria Ciccariello sono riusciti a rintracciarlo in ua zona di campagna. Era sfinito dalla fatica e dal caldo e non ha opposto resistenza quando i poliziotti lo hanno avvicinato per accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana per sottoporlo agli accertamenti e capire il suo stato psicofisico.