Dolce, affettuosa e curiosa. Akira compagna perfetta

È gioiosa, affettuosa davvero con tutti e socievole anche con gli estranei. La dolcissima Akira è riuscita a lasciarsi alle spalle il suo triste passato, per dare ancora una possibilità all’essere umano. Per questo, è giunto il momento che una nuova occasione, quella di tornare a riassaporare il profumo e il calore di una nuova, vera casa; venga finalmente ridata anche a lei. Entrata nel canile municipale della Spezia tre anni fa a seguito della legale rinuncia, a causa del trasferimento, della sua proprietaria; Akira è oggi un esemplare adulto di incrocio pitbull di 11anni di cui i volontari dell’associazione "L’Impronta" si prendono amorevole cura. Di taglia media, il suo corpo snello e muscoloso è coperto da un lucido manto nero a pelo raso con una caratteristica macchia che le imbianca il petto, il collo e l’estremità del muso. I suoi occhi marroni, piccoli e dal taglio a mandorla - proprio come vuole la razza canina con cui è incrociata - più spesso scrutano vivaci e curiosi l’ambiente circostante; ma talvolta finiscono anche per tradire un velo di tristezza. Quello che, furtivo, scende e ricopre il suo presente con il ricordo di una vita fa, che non c’è più. Attiva e piena di vitalità, Akira non solo ama giocare e fare belle passeggiate ma sa anche apprezzare di buon grado lo stare in quiete condividendo, con i suoi amici umani, un comodo divano. E per questo, proprio in canile, è arrivata a guadagnarsene perfino uno tutto suo. Perfetta sia per la compagnia di bambini che di anziani, Akira – come fanno sapere i volontari de "L’Impronta" – è un cane adatto anche alla vita in appartamento; a patto di non doverlo condividere con coinquilini felini o altri cani femmina.

Alma Martina Poggi