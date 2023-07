Dieci anni di Giovane Orchestra Stasera sul palco dell’ex Vaccari

Dieci anni di Gosp. Per festeggiare l’importante traguardo la Giovane Orchestra Spezzina stasera sarà protagonista sul palco dell’ex opificio calibratura della Ceramica Vaccari di Ponzano. Un lungo viaggio in musica che ha consentito a tanti bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, di crescere e condividere tante belle esperienze ed emozioni. Il progetto "Gosp" nato nel 2013 è sostenuto da Fondazione Carispezia in collaborazione con i Distretti socio sanitari provinciali. L’orchestra si ispira a "El sistema", un progetto creato nel 1975 da José Antonio Abreu per fornire ai più giovani un ambiente formativo e di riscatto sociale con l’insegnamento della musica. La Giovane Orchestra Spezzina è stata fondata e portata avanti per rafforzare l’inclusione sociale di ragazzi che vivono nel territorio grazie anche alle lezioni tenute da giovani docenti diplomata del Conservatorio. L’appuntamento di stasera, alle 21, è patrocinato dal Comune