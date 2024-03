Denunciati i ladri di... moto. Ritrova in un negozio i modellini antichi rubati

I modellini di motocicletta facevano parte della sua collezione privata e considerata l’antichità non più facilmente reperibili sul mercato. Per questo quando il sarzanese passeggiando nel centro storico se li è visti esposti in una vetrina di un negozio di oggetti usati ha alzato le antenne. Le tre riproduzioni di moto erano sue ma non si era accorto della loro sparizione. A risolvere il dubbio è stato il negoziante che gli ha confermato di averli avuti da un uomo e una donna qualche settimana prima. E così è scattata la ricerca alla coppia che il proprietario degli oggetti ben conosceva, avendoli ospitati nella sua casa per qualche tempo. Ma in cambio del favore i due, un pugliese del 1971 e una sarzanese del 1969, se ne erano andati rubandogli i tre modelli di moto per poi piazzarli nel negozio di usato. Il derubato ha contattato il commissariato di polizia di Sarzana che ha avviato le indagini per risalire agli autori del furto che si sono ripresentati nel negozio qualche giorno dopo. Gli agenti li hanno rintracciati e accompagnati negli uffici del commissariato per avere spiegazioni ottenendo la piena confessione. La coppia, senza fissa dimora, ha ammesso le responsabilità ed è stata denunciata per furto aggravato in concorso. Anche la posizione del negoziante di oggetti usati è comunque al vaglio degli investigatori.

m.m.