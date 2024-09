Disagi e proteste in via Sarzanello: “Incuria e degrado, adesso basta”

Sarzana (La Spezia), 18 settembre 2024 – Incuria, mancata manutenzione e abbandono. Questa la segnalazione, già inoltrata più di due mesi fa al Comune, che – in attesa di ricevere risposte concrete - viene resa pubblica dai residenti del super condominio della Cooperativa Elicotteristi di via Sarzanello. Erba incolta che cresce incontrollata andando a inglobare i lampioni della luce, mancanza di segnaletica stradale e gazebo con tegole pericolanti fanno solo da sfondo all’area verde in cui anche il canale è completamente otturato da sporcizia di vario genere. Quelli appena elencati sono soltanto alcuni dei disservizi che i residenti dei civici 260 e 261 di via Sarzanello lamentano da tempo.

Risale al 15 giugno scorso la lettera che lo studio Amministrare Immobili di Emanuele Lavarra e Lara Della Pina ha provveduto a inoltrare al Comune e alla Polizia Locale richiedendo all’ente di intervenire su diverse situazioni puntuali e facendo presente che il 20 aprile 2012 la Cooperativa Elicotteristi e lo stesso Comune di Sarzana avevano sottoscritto un atto che trasferiva proprio all’ente le opere di urbanizzazione relative a quel tratto di strada e a cui spetterebbe quindi provvedere alla manutenzione.

Tra queste l’attivazione delle rete per irrigare il verde pubblico, già realizzata ma mai entrata in funzione, la ripristinazione di marciapiedi e cestini per l’immondizia e l’intervento per quanto riguarda la conduttura Acam in prossimità dell’uscita mezzi dal fabbricato 260C. «Il pozzetto ha ceduto - si legge nella segnalazione che è stata protocollata dal Comune lo scorso 20 giugno - e c’è un eccessivo sversamento di liquami e materiale di altro genere nel sottosuolo. Ciò potrebbe provocare nuovi allagamenti nei garage privati dei civici 260C – 260D – 260 come già è accaduto l’inverno scorso quando è intervenuto Luigini su incarico di Acam. È necessario intervenire sull’impianto di sollevamento con la sostituzione della pompa danneggiata». «Una porzione consistente di Sarzanello dove vivono oltre 100 famiglie è ormai del tutto abbandonata – spiega un nostro lettore -. Si tratta di cittadini che pagano le tasse e meritano delle risposte. Sindaco, assessori e consulta di Sarzanello anche questa è Sarzana. O ve ne siete forse dimenticati?».