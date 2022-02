Sarzana (La Spezia) 12 Febbraio 2022 - Iniziano da lunedì i lavori di consolidamento della sponda destra del torrente Parmignola previsti dal Comune di Sarzana che interesseranno anche il territorio confinante di Luni e che fanno parte del secondo lotto di intervento finanziato dal dipartimento di protezione civile della Regione Liguria. Un lungo intervento che si è reso necessario dopo che nel novembre 2014 la piena del Parmignola distrusse l’argine di contenimento allagando la piana in una notte di forte maltempo in tutta la Provincia spezzina. Da allora via Marinella, il tratto interessato che collega l’Aurelia al mare unendo così i Comuni di Luni e Sarzana, è stata sottoposta a opere di ricostruzione della sponda ma anche chiusa al transito a ogni allerta meteo provocando non pochi disagi. Da lunedì sarà interdetto il passaggio progettazione nel tratto compreso tra il viadotto autostradale e il confine con Luni almeno fino al 7 maggio. I lavori sono stati affidati alla ditta Crovetti Dante Srl di Pievelago Modena.

