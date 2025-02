Cyberbullismo e sicurezza online. Le ’lezioni’ della Polizia postale

Continua il ciclo di incontri ’Vezzano comunità educante’ a cura dell’assessorato alla pubblica istruzione. Dopo i tre appuntamenti dedicati all’educazione alimentare, svoltisi nel novembre scorso, l’assessore Donatella Mezzani ha pensato alla sicurezza e al benessere dei ragazzi, organizzando due incontri con la Polizia Postale, rivolti ai genitori, per trattare dei temi del cyberbullismo e della sicurezza online, argomenti di grande attualità. Le manifestazioni legate al bullismo e al cyberbullismo sono purtroppo sempre più frequenti nella nostra società e appare utile intervenire con azioni di prevenzione, di informazione e di educazione all’uso corretto dei media, in stretta sinergia con le famiglie e con gli organi competenti. Il primo incontro sarà rivolto ai genitori dei bambini delle scuole primarie e si terrà mercoledì 19 febbraio con inizio alle 17 nel refettorio scolastico di Prati, in Località Sarciara.

Il secondo incontro, mercoledì 5 marzo, solito orario e luogo, sarà invece rivolto ai genitori degli alunni delle scuole medie. Si tratta di un’importante opportunità per avere indicazioni su come navigare in modo sicuro e responsabile nel mondo digitale, per riflettere sul significato di cyberbullismo e su tutti quei comportamenti, talvolta impercettibili, che possono nascondere un disagio sul quale la scuola e la famiglia devono prontamente intervenire. Il Comune ringrazia per la collaborazione la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Santo Stefano Magra-Vezzano Ligure Simonetta Bettinotti e la Polizia di Stato.