Criticità sulla rotatoria. Stop al secondo lotto

La soluzione attesa per disciplinare il transito veicolare e mettere in sicurezza un incrocio insidioso anche per i pedoni ha riscontrato qualche problema, soprattutto per le manovre degli autobus. Dopo il sopralluogo effettuato da ufficio tecnico, polizia municipale e ditta Andrea Pasquali srl che sta realizzando la rotatoria sulla provinciale 24 a Casano, sono emerse criticità per cui è stata sospesa la partenza del secondo lotto con revoca dell’ordinanza. La soluzione prevista dal Comune comporta la realizzazione di due distinti interventi ma il secondo è subordinato alla soluzione della difficoltà. E’ stato deciso di procedere alla riapertura del traffico nella rotatoria in direzione mare-monti e viceversa, impegnando la rotatoria e consentendo il raggiungimento di via Monte dei Frati in senso unico, provenendo dalla rotatoria, e di procedere alla chiusura di via Larga all’ incrocio con via Monte dei Frati e alla chiusura del tratto terminale di via Monte dei Frati fino a via Larga.