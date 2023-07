Corsa e camminata sulle colline di Nave

Si corre domenica la 1ª edizione della "Su e giù per le colline di Nave" con partenza e arrivo al circolo Arci del quartiere sarzanese organizzata da Black and Yellow e Ssd Calcio Nave con Pro Avis di Castelnuovo e Sport Life. Gara competitiva di circa 8,5 chilometri su percorso asfaltato lungo le strade di Nave e Sarzanello e camminata ludico motoria di 4 km pneggiante, salvo la salita finale di Canalburo che porterà davanti alla pizzeria Acqua e Farina a Sarzanello dove è previsto il ristoro prima di proseguire verso Nave. La partenza alle 9. Pre-iscrizioni dovranno entro domani al 333 1087818 e 349 4584026 o domenica mattina fino a mezz’ora dal via.