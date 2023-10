Controlli sulla Passerella Portus Lunae, chiusura temporanea

La passerella Portus Lunae chiude per controlli. Non è emerso alcun problema all’infrastruttura ma quello in programma martedì 10 ottobre, sarà solo un controllo annuale fissato per verificare le condizioni del passaggio ciclopedonale, per altro molto frequentato, che dall’autostrada conduce all’area archeologica di Luni con ingressi anche da Luni Mare e dalla tenuta di Marinella. Le operazioni verranno eseguite da Salt (la concessionaria autostradale che ha realizzato anche la passerella) e consisteranno nell’apertura delle botole sotto il camminamento con doghe. L’intervento è in programma dalle 8 alle 13 e la chiusura dell’infrastruttura sarà a carico dell’impresa costruttrice che presiederà i tre accessi durante i lavori.