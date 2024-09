Attenzione alle biciclette elettriche. Sarzana, controlli di polizia sui requisiti tecnici

Sarzana, 10 settembre 2024 – Controlli in arrivo, a Sarzana, sui velocipedi a pedalata assistita, in pratica le biciclette elettriche. La polizia locale fa infatti sapere che ci sarà una maggior attenzione a queste due ruote ormai molto diffuse, in particolare a seguito del fatto che è stata riscontrata circolazione di veicoli non conformi. Proprio una bici elettrica con caratteristiche tecniche diverse da quelle fissate dalle norme (soprattutto in materia di velocità massima possibile), è rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Per cui sono attualmente in corso sul territorio comunale controlli specifici, finalizzati a verificare la regolarità dei mezzi a due ruote, secondo quanto previsto dal codice della strada. Le caratteristiche da rispettare sono la velocità a pedali in funzione fino a un massimo di 25 chilometri orari e di 6 km/h con partenza da fermo, mentre la potenza del motore ausiliario, che deve essere di tipo esclusivamente elettrico, può arrivare fino a un massimo di 250 w. Inoltre il mancato intervento sui pedale deve comportare il rallentamento, sino all’arresto del mezzo.

Questi i requisiti tecnici che, per legge, i mezzi a pedalata assistita devono rispettare. I velocipedi che non risulteranno non rispettare tali caratteristiche verranno assimilati ai ciclomotori a due ruote con tutti gli obblighi conseguenti tra cui patentino, obbligo di casco e assicurazione e immatricolazione. La polizia locale di Sarzana resta a disposizione della cittadinanza per fornire chiarimenti e informazioni in merito all’acquisto e all’utilizzo dei velocipedi. Per qualsiasi informazione contattare lo 0187 614250.