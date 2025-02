Contributo alla Misericordia e Olmo. Sostegno Coop al “Buon mercato”

Da Coop Liguria 70 mila euro ai progetti delle associazioni, 10 mila nel territorio spezzino se li è aggiudicati la pubblica assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana, grazie a 648 voti, col progetto ’Il buon mercato: solidarietà e sostegno alle famiglie in difficoltà’, che permette di distribuire a oltre 200 persone pacchi alimentari e di fare iniziative con le parrocchie, il Comune e altre associazioni.

Il bando di Coop Liguria in collaborazione con la rete Ricibo, ha infatti messo in palio la cifra destinata ai progetti di lotta alla povertà più votati dai soci tra quelli presentati dalle associazioni di tutta la Liguria. Il primo progetto classificato sui 33 in gara è risultato Tavola aperta: un pasto per tutti, presentato dall’associazione genovese Music for Peace, che si è aggiudicato 15 mila euro. Nella altre aree territoriali i più votati sono stati il progetto ’Dalla Valbisagno alla Valtrebbia: alimentiamo una rete solidale’, proposto dalle associazioni della Valbisagno, il progetto "CooPeriamo al consumo consapevole, responsabile e solidale’ della Cittadella della Carità di Mondovì gestita dalla Caritas Diocesana, ’Cucine solidali’ dell’associazione San Vincenzo De Paoli nell’area di Imperia, il progetto ’Il buon mercato: solidarietà e sostegno alle famiglie in difficoltà’ della pubblica assistenza La Misericordia & Olmo di Sarzana e ’Che nessuno resti indietro’ della Consulta del volontariato nel Tigullio.

Visto il numero elevato di progetti arrivati dall’area genovese, Coop Liguria ha deciso di premiare con un ulteriore contributo di 5 mila euro anche la terza classificata in quell’area, cioè la Mensa di Vallata della Val Polcevera, con il progetto ’Aggiungi un posto a tavola’.

La Rete Ricibo, che esiste dal 2017 e raduna novanta associazioni, riesce a recuperare circa 200 tonnellate all’anno di cibo da tutte le filiere possibili: grande distribuzione organizzata, piccoli commercianti, scuole, mense aziendali, produttori, catering.