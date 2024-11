Contratto scaduto per il commissariato. La Prefettura avvia una ricerca di mercato

Sarzana, 5 novembre 2024 - Il Commissariato è alla ricerca di una nuova sede. Lo si apprende visionando l’avviso relativo alla manifestazione di interesse che punta a individuare un immobile atto a ospitare il commissariato della polizia di Stato di Sarzana, con contratto di locazione della durata di 6 anni rinnovabile per ulteriori sei annualità, protocollato dalla Prefettura della Spezia lo scorso 17 ottobre. Che gli spazi attualmente in dotazione del Commissariato di Sarzana, con sede in piazza Vittorio Veneto, non fossero più sufficienti da soli a soddisfare le esigenze professionali del presidio è un dato di fatto noto da tempo. Risale infatti allo scorso aprile l’incontro in cui il sindacato Siulp aveva ribadito all’amministrazione Ponzanelli la necessità di reperire spazi adeguati per garantire il lavoro dei dipendenti e un maggior comfort agli utenti che afferiscono al Commissariato e che spesso si ritrovano a dover aspettare il proprio turno sulle gradinate esterne alla struttura.

Proprio in quell’occasione il sindaco Cristina Ponzanelli aveva prospettato l’ipotesi di poter mettere a disposizione delle forze dell’ordine proprio gli uffici lasciati liberi dal centro per l’impiego (trasferitosi in via XX settembre), che si trovano sempre in piazza Vittorio Veneto. Il mese successivo, a maggio, la giunta Ponzanelli aveva infatti concesso quegli spazi alla Prefettura «affinché la Prefettura stessa provveda a destinarlo alla Questura della Spezia a uso uffici per il personale del Commissariato di Sarzana» in comodato d’uso gratuito per un anno, o comunque fino al rinnovo del contratto di locazione della sede principale del Commissariato .A carico del comodatario restavano utenze, spese condominiali e adempimenti fiscali conseguenti alla stipula del comodato.

Adesso, come si legge nell’avviso emanato dalla Prefettura della Spezia il Commissariato cerca un immobile in grado di soddisfare alcune caratteristiche. Tra queste una superficie lorda interna pari a 1395 metri quadri, di cui 800 adibiti ad uso ufficio, 76 ad archivio, 300 ad alloggi (anche distaccati dall’immobile), 59 a magazzini, 120 a spogliatoi ed altri usi e 40 ad autorimesse. Tra le caratteristiche dell’area che si intende individuare anche la dotazione di 10 posti auto e un’area esterna di circa 300 metri quadri. L’immobile, come si legge nell’atto sottoscritto dal vice prefetto vicario Roberta Carpanese, dovrà essere dotato di tutte le certificazioni del caso, fra cui quello di agibilità e abitabilità e quello di superamento delle barriere architettoniche. L’avviso è rivolto a tutte le persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di un immobile che rispecchi i requisiti e le offerte dovranno pervenire alla Prefettura della Spezia, dotate di tutta la documentazione allegata e mediante raccomandata a/r entro le ore 12 del prossimo 15 novembre. Come confermatoci dai vertici di palazzo Roderio rimane saldamente in piedi la possibilità che la sede del Commissariato di Sarzana possa restare quella attuale e quindi con uffici dislocati negli immobili posti ai due lati di piazza Vittorio Veneto, ma con contratto regolarizzato.

Elena Sacchelli