Consulta Anziani riattivata a Sarzana, 17 ottobre la prima riunione

Dopo oltre dieci anni di assenza, è stata riattivata la Consulta anziani, organo collegiale per la tutela e la valorizzazione delle istanze della cittadinanza “matura”. Tornerà a riunirsi il 17 ottobre in sala consiliare e sarà presieduta dall’assessore ai servizi sociali Sara Viola. I componenti sono Maria Grazia Quadrelli (gruppo consiliare Cristina Ponzanelli Sindaco) Maria Grazia Avidano (Avanti Sarzana!), Sergio Tessaro (FI), Massimiliano Riccò (Lega), Giorgio Precetti (FdI), Marco Gilardi (Pd), Enrico Toffi (Sarzana protagonista), Ciro Gaiola (Anmil, scelto congiuntamente dalle associazioni di settore) e Carlo Martini (Asl 5) oltre a rappresentanti dei sindacati e un assistente sociale nominato dal Comune. "Contiamo che svolga un ruolo attivo, propositivo e costruttivo nell’ottica di essere uno strumento prezioso al supporto dell’attività amministrativa", ha detto l’assessore, preannunciando una revisione del regolamento comunale del 1993 che prevede un solo un rappresentante congiunto per le associazioni di settore.