Condivisione del lutto. Ciclo di incontri

Siamo nati e non moriremo mai. L’intenso significato dell’iniziativa è dedicata a Lorenzo e a tutte le famiglie che hanno subito il terribile lutto per la perdita di un figlio. Il ciclo di conferenze e incontri promosso dal Comune di Sarzana con il sostegno dell’associazione "Il viaggio di Bianca" si terrà alla sala consigliare di palazzo Roderio con appuntamenti fissati dal 3 febbraio fino al 25 maggio. Si inizia con Francesca Mugnai psicologa e psicoterapeuta nell’incontro previsto sabato 3 febbraio alle 9 dal titolo "Molto forte, incredibilmente vicino". Quindi il 17 sempre dalle 9 alle 13 Marco Maggi educatore e formatore attraverso il metodo Gordon parlerà del "Lutto genitoriale e familiare". Il 9 marzo sarà la volta di Roberto Bacci Bonotti psicologo e psicoterapeuta "La vita dopo di te: la parola che non esiste". Si prosegue il 23 marzo con Erika Zerbini consulente del lutto perinatale e facilitatrice gruppi Ama che proporrà il tema "Il lutto perinatale". Il 20 aprile Martina Cantini psicologa e psicoterapeuta affronterà l’argomento "Bambini e adolescenti in lutto" mentre nella giornata conclusiva del 25 maggio Maria Mensitieri presidentessa del gruppo Amali e Simona Bottina vicepresidente del gruppo Liguria parleranno dell’importanza della condivisione nell’elaborazione del lutto.