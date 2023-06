Concerto di musica napoletana e stand gastronomici in piazza

Domani sera concerto di canzoni napoletane, dal 1200 a Pino Daniele, eseguite dal gruppo musicale “NapulitanSong” nei giardini di via Valentini dove saranno presenti anche banchi gastronomici. La manifestazione punta a sensibilizzare sull’attività della Avis e raccogliere fondi per le attività della sezione di Arcola, per festeggia i sessant’anni. La serata sarà allietata da un coinvolgente viaggio in quasi nove secoli di musica all’ombra del Vesuvio, eseguita dal gruppo musicale “NapulitanSong” (il nome è un gioco di parole anglo-partenopeo, diviso tra “canzone napoletana” e “sono napoletano”), il gruppo ha all’attivo tre Album di canzoni napoletane arrangiate e rivisitatei. L’attività del gruppo comincia nel 2009 a Levanto, all’interno dell’associazione “Maresuoni”. La formazione è cambiata più volte, arricchendosi di voci e di strumenti ma ha mantenuto costante l’obiettivo di coniugare musica, sonorità, cultura e tradizione.