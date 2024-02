Comune “amico della famiglia”. Incontro per condividere le idee

Incontro stamani alle 10 nel salone parrocchiale di San Rocco al Ponte per condividere il piano famiglia approvato dall’amministrazione che ha conquistato la certificazione rilasciata a fine dicembre di primo Comune della Liguria “Amico della famiglia”. I genitori potranno portare i bimbi: verrà allestito un laboratorio a cura della coop Artemisia. "L’obiettivo è creare un gruppo di lavoro – spiega il vice sindaco Gianluca Tinfena – attraverso il coinvolgimento delle famiglie per raccogliere proposte e iniziative per il potenziamento delle politiche familiari".La certificazione per le politiche familiari al servizio del territorio è stata assegnata ad Arcola durante il Festival della famiglia a Trento.