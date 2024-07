Come farfalle nella ragnatela. Violenza digitale contro le donne

Lunedì prossimo alle 18 al centro sociale Ruffini in via Vecchia del Piano a Santo Stefano magra, presentazione del libro di Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo “Come farfalle nella ragnatela: storie di ordinaria violenza digitale sulle donne”. dialogherà con le autrici l’autore e illustratore spezzino Beppe Mecconi. il libro, con prefazione di Cathy La Torre, avvocata e attivista, è "uno studio socio-criminologico che analizza dinamiche, cause ed effetti della violenza digitale, anche attraverso alcune storie che hanno scosso il Paese". Obbiettivo, acquisire consapevolezza sui rischi che si nascondono nel web "per cambiarlo e liberarlo dalla cultura sessista del possesso, dalla violenza e dall’odio, non per demonizzarlo".

Lara Ghiglione (nelal foto), ex segretaria provinciale della Cgil spezzina, è attualmente coordinatrice della segreteria generale e responsabile delle Politiche di genere della Cgil Nazional; Vanessa Isoppo è psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia dell’approccio centrato sulla persona, in problemi e patologie alcol-correlate e in scienze criminologico-forensi; già docente di psicologia generale all’Università di Genova, è autrice di numerosi saggi.

In occasione della presentazione del libro di Ghiglione e Isoppo sarà possibile acquistare, a offerta libera, una copia a tiratura limitata della stampa realizzata appositamente per il volume da Beppe Mecconi. L’incasso delle offerte sarà devoluto per l’acquisto di beni di prima necessità per donne e bambini ospitati in una casa protetta del territorio.