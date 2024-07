Colpo grosso della Tarros: arriva un leader. L’argentino Alvaro Merlo nuovo playmaker

La Tarros ha il suo nuovo playmaker: è Alvaro Merlo, argentino, classe 1995, 182 centimetri di altezza, e nativo di General Pico, capoluogo del dipartimento di Maracò oltre che essere la seconda città per numero di abitanti della provincia di La Pampa. A lui Maurizio Caluri ma pensiamo soprattutto coach Davide Diacci hanno pensato di affidare le chiavi, importantissime, della cabina di regia. Perché Merlo? Semplice: Diacci l’ha avuto a Reggio Emilia insieme a Dias, pertanto meccanismi e dinamiche offensive sono già oliati così come il feeling con l’allenatore modenese, un fattore non da poco visto che la squadra è stata completamente rivoluzionata e pertanto c’era necessità di contrarre i tempi di reciproca conoscenza tra i giocatori in primis ma anche col tecnico.

Iil nuovo play bianconero, per il quale è stata battuta una forte concorrenza, porta in dote anche la conoscenza con un altro neo acquisto: infatti l’argentino ha giocato tre stagioni fa in C Gold Campania con la Pallacanestro Trinità di Sala Consilina vincendo il campionato insieme a Francesco Morciano. In Italia in precedenza ha vestito le maglie di Lumezzane (stagione 2020-21) in C Gold e come detto di Sala Consilina e Reggio Emilia vincendo sempre i campionati di C Gold, mentre la stagione scorsa era a Monopoli in B Interregionale. In patria invece, pur essendo nato a General Pico, ha trascorso la sua infanzia a Junín, provincia di Buenos Aires, dove ha giocato a basket nelle giovanili della Ciclista Juninense. Nel 2012 ha giocato il Mondiale Under17 con la nazionale argentina poi l’anno successivo dopo aver partecipato al training camp di Basketball Without Borders organizzato dalla NBA, riceve l’offerta di studiare prima in Arizona poi in Virginia. Tornato in patria disputa 6 campionati tra prima e seconda serie argentina ed anche in Paraguay prima di provare l’avventura oltre oceano in Italia. Álvaro ‘Lalo’ Merlo fa parte di una famiglia strettamente legata al basket. Infatti suo padre, Raúl Merlo, è stato un giocatore di grande spicco della Lega Nazionale di Basket Argentina e idolo dei tifosi della Ciclista Juninense, mentre suo fratello Silvano Merlo è anche lui un giocatore professionista di basket.

"Non è stato per nulla facile – commenta soddisfatto il Direttore Sportivo della Tarros, Maurizio Caluri –; la trattativa è stata davvero complicata perché molte squadre lo volevano. Siamo davvero contenti di essere riusciti a portarlo a Spezia. Merlo è un giocatore vincente, gioca una pallacanestro dinamica ad alta intensità, ha una notevole visione di gioco ed anche una invidiabile capacità realizzativa ed oltre a tutto questo è un leader dentro e fuori dallo spogliatoio. Ovvio che tutte le squadre che puntano in alto lo volessero, ma alla fine ce l’abbiamo fatta".

Gianni Salis