Colori e profumi della primavera Torna l’appuntamento ’Atri fioriti’

di Elena Sacchelli

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia da nuovo coronavirus, Sarzana sta per tornare a indossare il suo abito più bello e, ornata di profumi inebrianti e di mille colori, è pronta a guardare al futuro con speranza. Torna infatti, dal 22 al 25 aprile, la manifestazione degli “Atri fioriti”, uno fra i più amati appuntamenti sarzanesi che, giunto ormai alla sua XXIII° edizione, avrà una novità rispetto agli scorsi anni.

La manifestazione, come noto, è caratterizzata dall’apertura al pubblico degli atri dei palazzi storici sarzanesi addobbati con composizioni floreali. L’eventoquest’anno si arricchirà della presenza del luogo simbolo della cultura cittadina, il foyer del teatro degli Impavidi. Un’iniziativa – quella organizzata dalla pro loco Sarzana in collaborazione con l’associazione Dimore storiche italiane (sezione Liguria), con il supporto di vari enti e associazioni e con il contributo di 15 mila euro del Comune – ormai collaudata e molto apprezzata da residenti e turisti, che ha lo scopo di far scoprire ai visitatori la bellezza di ogni angolo del centro storico sarzanese.

Grazie alla disponibilità dei proprietari degli immobili i flower designer vestiranno a festa gli atri dei palazzi gentilizi sarzanesi, aggiungendo però a questi anche un palazzo pubblico fino a quest’anno mai utilizzato per l’occasione, quello degli Impavidi. "Sarzana per uscire definitivamente da un periodo buio ha deciso di guardare alla bellezza – ha dichiarato il primo cittadino Cristina Ponzanelli. - Non c’è nulla, più dei fiori, capace di rappresentare la rinascita e la primavera dopo un lungo inverno e, con loro, si arricchiranno i nostri splendidi atri".

Di seguito l’elenco di tutte le dimore storiche che saranno protagoniste della XXIII° edizione degli Atri fioriti: palazzo Fiori (via Bertoloni), palazzo De Benedetti (piazza Matteotti), palazzo Parentucelli (piazza Matteotti), palazzo Remedi (piazza Matteotti), palazzo Fontana (via Fondachi), casa Bonaparte (via Mazzini), palazzo Picedi - Benettini (via Mazzini), palazzo Magni - Griffi (via Mazzini), palazzo Tusini (via Mazzini), palazzo De Benedetti - Picedi (via Mazzini), palazzo Roderio (atrio comunale) e il teatro degli Impavidi.