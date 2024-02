Colombiera, nuove chiusure del ponte

Nuove chiusure sul ponte della Colombiera. I dubbi sollevati dalle recenti chiusure dell’infrastruttura sono stati confermati da Anas nella risposta inviata a Umberto galazzo sindaco del Comune di Ameglia che nei giorni scorsi aveva ufficialmente chiesto un incontro per far chiarezza sulla situazione dei lavori e della loro conclusione del percorso iniziato oltre un anno fa. Lo scenario che si presenta non è per nulla confortante. Infatti nei giorni scorsi, dopo l’ultima chiusura, sono stati smontati i pistoni idraulici che consentono il sollevamento della campata centrale e nei prossimamente sarà verificato in officina il loro stato manutentivo procedendo quindi agli interventi di revisione oppure di sostituzione nel caso in cui non fossero riparabili. Anas dunque ha aperto due scenari. Nel caso più lieve, ovvero che si renda necessaria soltanto una manutenzione, ci vorranno 30 giorni prima di procedere agli opportuni collaudi ed al successivo posizionamento che avverrebbe entro la fine di marzo. Nel caso in cui invece i pistoni necessitassero di operazioni più delicate oppure una sostituzione occorrerebbero 90 giorni per la realizzazione del prodotto finito a cui seguiranno i collaudi in officina ed il successivo montaggio. Questo avverrebbe entro fine maggio. Soltanto al momento del riposizionamento però il ponte verrà chiuso per tre giorni ma fino a quel momento resterà in vigore il limite dei 30 chilometri orari così come rimarranno i dossi rallentatori. Una soluzione, questa, che il Comune ha criticato essendo troppo alti e pericolosi per la circolazione.

m.m.