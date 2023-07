Cinema e mostre Tutto il programma

Per la rassegna "Cinema al Castello" organizzata dal Comune di Ameglia con la Pro Loco questa sera "The most beautyful day" del regista Florian David Fitz alle 21.30 nella corte del castello nel centro storico del paese. Venerdì invece inizia la serie di film dedicati alla coppia del crimine più amata nel fumetto: Diabolik e Eva Kant. Oltre alle mostre aperte allo stabilimento balneare Debiross di Bocca di Magra e all’ex scuola di Montemarcello è prevista una serie di film inaugurata venerdì sera alle 21.30 alla villa romana di Bocca di Magra dalla proiezione di "Diabolik" di Mario Bava. Il cinema all’aperto organizzato in piazza Niccolò V a Sarzana dallo staff della sala Italia prevede invece domani e venerdì alle 21.30 la proiezione del film "Tacchi a spillo" con la versione in lingua originale e sottotitolata nella prima serata.