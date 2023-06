A Marinella trovati 7 loculi aperti. "Ma il cimitero non è stato sigillato"

Marinella, 22 giugno 2023 – Una brutta sorpresa, la scorsa mattina, a Marinella. Il cimitero della frazione marina di Sarzana che da tempo versa nell’incuria più totale è stato oggetto di un atto davvero raccapricciante.

A trovare ben 7 loculi aperti è stata Paola Ricci che per diversi anni, insieme alla Pubblica assistenza, si è occupata direttamente della gestione del camposanto. "Martedì mattina, come di consueto – ci ha spiegato la Ricci – sono andata al cimitero di Marinella a fare visita a mio figlio.

Oltre alle condizioni di incuria totale, già segnalate da tempo a chi di dovere, in cui versa l’area, mi sono accorta che diversi loculi erano stati aperti e addirittura una cassetta divelta. Ho sporto denuncia ai carabinieri e spero che al più presto venga ripristinata una situazione consona in un luogo sacro che merita pace e rispetto". E ha aggiunto: "Ieri mattina mi sono recata nuovamente al cimitero sperando di trovarlo chiuso, invece era sempre aperto e nulla era stato sistemato.

Più di una volta insieme ad altri residenti ci siamo ritrovati fuori dal cancello intorno alle 23 per vedere se veniva regolarmente chiuso, ma l’abbiamo sempre trovato aperto. Trovo che tutto questo sia inaccettabile".

L’amministrazione comunale di Sarzana, al corrente della situazione, non ha voluto rilasciare dichiarazioni anche se hanno assicurato di essere in contatto con le forze dell’ordine, che stanno svolgendo i dovuti accertamenti. La situazione di confusione e abbandono della frazione non pare quindi essere circoscritta al solo borgo o alla spiaggia libera, a oggi ancora senza un gestore. Quanto dovranno ancora aspettare i residenti di quel lembo di terra per verde risolti i problemi?

