Centrodestra, incontri Salvini a San Lazzaro

A pranzo con Matteo Salvini. Il ministro sarà oggi alle 12.15 all’area verde del quartiere di San Lazzaro per l’appuntamento organizzato dalla Lega a sostegno della candidata sindaca Cristina Ponzanelli. Oltre ai candidati al consiglio comunale sarzanese delle varie liste il senatore sarà accompagnato dalla collega e segretaria provinciale Stefania Pucciarelli e dall’europarlamentare Marco Campomenosi. E dopo l’incontro con i colleghi di partito, Salvini saluterà la candidata sindaca Cristina Ponzanelli della nostra zona ovviamente per augurare un buon esito della campagna elettorale ripetendo così il rito di 5 anni fa, all’epoca "celebrato" in piazza Matteotti. Il centrodestra prosegue la serie di incontri domani, lunedì. Arriva l’europarlamentare Carlo Fidanza capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, accompagnato dal coordinatore regionale di FdI l’onorevole Matteo Rosso. L’incontro è fissato alle 19 in piazza Matteotti alla sede del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia. Saranno presenti i rappresentanti della lista del partito di Giorgia Meloni che sostiene la candidatura della sindaca uscente Ponzanelli e i coordinatori provinciali. Da domani inoltre riprendono gli appuntamenti con i sarzanesi. Cristina Ponzanelli alle 10 sarà al Bar Sisters sull’Aurelia nel quartiere di Nave e alle 18 al campo sportivo "Berghini". Martedì invece alle 10 incontro al bar del Vecchio Mercato e nel pomeriggio alle 17 al circolo Arci "Vivi Sarzanello" dell’omonimo quartiere di Sarzanello.