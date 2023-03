Centro sportivo in via Navonella Via libera della giunta comunale Ma servirà la variante urbanistica

di Anna Pucci Primo via libera al nuovo centro sportivo in via Navonella, a valle della Variante Aurelia, nella zona di Ghiarettolo, progetto che nei mesi scorsi era stato oggetto di scontro politico tra la maggioranza di centrodestra, sostenitrice, e parte della minoranza di centrosinistra, contraria. La giunta ha infatti espresso – con delibera 28 del 1° febbraio pubblicata all’albo solo l’8 marzo – parere favorevole sulla coerenza con le linee programmatiche e gli indirizzi politico-amministrativi della proposta presentata da Gi.Emme Immobiliare srl di Carrara. Comprenderà tre campi da tennis all’aperto e due coperti con strutture mobili; quattro campi da padel all’aperto e quattro coperti con strutture mobili; un campo pratica per il golf e tre putting green. Ci sarà anche una Club House con centro fitness, caffetteria bar, direzione, aule e spogliatoi oltre ai locali tecnici e di servizio. L’intervento comporta una parziale variante al Piano regolatore generale per cambio di destinazione d’uso di alcuni dei terreni: da agricolo a verde sportivo, servizi e attrezzature all’aperto e attrezzature sportive, in ampliamento alla porzione di area già destinata a questa tipologia di insediamenti. La delibera fornisce le linee di indirizzo agli uffici per procedere con l’istruttoria della pratica. La...