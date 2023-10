Centro Parodi I nuovi gestori realizzeranno anche due campi da padel

Il centro sportivo ha trovato una nuova cordata di società intenzionate non solo a gestirlo ma anche a investire per trasformarlo in area polivalente che unisca la pratica del calcio alla novità padel, area verde e un centro di ristoro. Il Comune di Luni ha affidato il ’Lino Parodi’ in località Gaggio dopo la riconsegna della struttura e conseguente coda polemica che troverà soluzione in Tribunale con il precedente gestore Luni Calcio. Al bando avevano risposto la Sd San Marco Avenza 1926 storico club calcistico della Provincia di Massa Carrara in associazione con Asd Gaggio Padel e il progetto è stato approvato dal responsabile unico del procedimento Laura Villa e dalla commissione giudicatrice composta dal presidente Lorenzo Del Santi, Tamara Andreani, Massimo Poggi e Martina Belgrado. Oltre alla gestione sono state presentate una serie di migliorie ai due campi da calcio e la realizzazione di due strutture dedicate al gioco del padel. La durata dell’affidamento è 15 anni. Oltre agli investimenti del privato c’è anche l’impegno del Comune di predisporre un nuovo impianto di illuminazione del terreno da gioco principale. Su questo punto, come ricordato dall’assessore allo sport Massimo Marcesini, bisogna tener conto del forte investimento richiesto per il quale il Comune ha fatto domanda sul bando "Sport e periferie 2023" che prevede un cofinanziamento stimato per un importo massimo di 200 mila euro. "L’aspetto più importante – ha commentato Marcesini – è aver trovato una base di partenza per poter tornare a fare sport nel territorio grazie a una società storica della vicina Toscana. Era importante trovare un interlocutore per poi proseguire nella ricerca di contributi per mettere a punto il progetto di riqualificazione dell’area che abbiamo fortemente intenzione di adottare e che va comunque oltre la gestione temporanea".

Massimo Merluzzi