Centri estivi, via alle iscrizioni. Attività, giochi e gite sul territorio

Centri estivi ad Arcola, gite sul territorio, giochi e tanto divertimento. Si chiuderanno il 7 giugno le domande per le iniziative che accompagneranno l’estate dei ragazzi alla Mondoteca. Le attività si svolgeranno dal 17 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 7 settembre e saranno proposti due diversi progetti in base all’età dei partecipanti. Per i bambini dai 4 agli 11 anni verrà proposta una formula di campus che si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 con diverse attività, giochi, lettura, teatro, con un numero massimo di partecipanti a settimana di 15 bambini e un minimo di 8, e che prevede una quota di iscrizione di 30 euro a settimana , 50 per i non residenti, mentre per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni saranno proposte delle uscite sul territorio, ad esempio a Lerici, Bonassola, Campocecina, che si svolgeranno due giorni alla settimana e l’attività sarà gratuita. Per le iscrizioni alla Mondoteca il martedì mercoledì e giovedì dalle 8 alle 10. Inoltre si è concluso con successo il progetto "Mondoteca con la valigia" il progetto itinerante dedicato alle scuole del territorio. L’obiettivo è stato quello di diffondere l’amore per la lettura, facilitando l’incontro dei bambini con il libro.