Casette d’arte per ospitare parole. Dipinte dalle bimbe le ’biblioteche’ che ospiteranno il bookcrossing

Casette d’arte e di parole. Le prime casette per il bookcrossing ad Arcola sono state dipinte dalle bambine, piccole artiste riunite in occasione della giornata internazionale della donna nel laboratorio della Mondoteca. L’ispirazione è stata una donna molto legata al territorio: Helene de Beauvoir. Un gruppetto impegnatissimo di piccole artiste ha realizzato le prime artistiche casette, i contenitori che racchiuderanno libri da scambiare, adottare, regalare sul territorio arcolano.

Sabato scorso le bambine dei laboratori della Mondoteca si sono date appuntamento per decorare le casette d’arte che verranno posizionate sul territorio per la raccolta libri, riproducendo le opere della grande artista francese, una donna che ha avuto un grande legame affettivo con il territorio, nel quale trascorreva le vacanze insieme al marito nel borgo di Trebiano e che ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Arcola. Un’ispirazione importante, che ha stimolato le giovanissime artiste, ma ci saranno anche altre occasioni per bambine e bambini, per dipingerne altre, con la supervisione di artisti spezzini che hanno dato la loro disponibilità in presenza o ispirandosi comunque alle loro opere, tra cui Musante, Bacci e Framarin.

Il territorio arcolano sarà arricchito ovunque delle piccole biblioteche libere e comuni: saranno posizionate nei parchi, nelle piazze, vicino alle scuole. Le prime otto troveranno collocazione nell’area verde polivalente di Arcola, nei pressi del plesso scolastico di Ressora, in piazza Tobagi a Romito sempre vicino alla scuola, in piazza della chiesa a Trebiano, accanto alla sede della Pro Loco, a Termo Fresonara nell’area verde del centro sociale Bassano, a Monti vicino all’asilo, nel centro storico di Arcola in piazza Garibaldi, a Baccano vicino alla scuola e a Cerri in piazza Primo Maggio.