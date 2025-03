Carnevale con il sole. Giochi e mascherine con l’ispirazione della saga di Star Wars

Un Carnevale baciato dal sole e animato da mille mascherine. Ad Arcola ad essere conquistato dalle mascherine il parco Mimma Rolla, i giardini della Mondoteca, con il tema scelto della giornata, la mitica saga Star Wars, ma l’abbigliamento era libero, ognuno poteva scegliere la maschera preferita. E così fatine, astronauti, principesse, dinosauri hanno passato insieme un divertente pomeriggio, reso ancora più piacevole dalla presenza delle associazioni di volontariato che hanno contribuito con l’associazione ’I vagabondi animation’ a creare situazioni di gioco e divertimento. Tutta l’area parco è stata allestita con la battaglia contro il vulcano galattico, anelli spaziali e spada laser, giochi e prove galattiche ed angolo photoboot, nella quale tutti hanno scattato una foto con il personaggio in carne e ossa della famosissima saga. "Il successo del nostro Carnevale arcolano è frutto di un bellissimo lavoro di squadra: struttura comunale, associazioni, animatori, hobbisti e poi tutte le famiglie e i bambini, che hanno scelto il parco Mimma Rolla per un pomeriggio all’insegna dell’allegria. Ringrazio tutti – ha commentato la sindaca Monica Paganini –, appuntamento al prossimo anno e nel frattempo segnate in agenda la Marcia per il Malawi di domenica 16 marzo".

A Vezzano il Carnevale ha dato appuntamento nella piazza del Campo, e ha messo alla prova anche i genitori impegnati anche loro nella corsa con i sacchi e il tiro alla fune. Divertimento per tutti, e ai giochi si è unita la magia delle creazioni dei palloncini a forma di spade, cagnolini, fiori. Un pomeriggio spensierato arricchito dalle centinaia di caramelle che sono uscite dalla grande pentolaccia, preparata da Davide Asti, e che ha divertito i bambini e le bambine a raccoglierle ovunque. E poi il ballo con le musiche che hanno fatto danzare tutti i partecipanti.