Cantiere di via Vissano "Divieti non rispettati"

‘Via Vissano è aperta o chiusa? E’ la domanda che ha posto il consigliere arcolano di Cambiamo con Toti, Gino Pavero dopo aver constatato personalmente che è presente la cartellonistica ma le transenne sono spostate "E’ ufficialmente aperta? Ho notizie contradditorie – ha detto Pavero nel corso dell’ultimo consiglio comunale che si è svolto ad Arcola –, sono stato sul luogo la strada è aperta". "In realtà i lavori devono essere conclusi – ha detto il sindaco Monica Paganini rispondendo al quesito del consigliere –. Il più è fatto manca ancora una piccola porzione" E ha aggiunto concludendo il sindaco – "Per quanto riguarda la strada è chiusa ma più volte la polizia Locale è andata a ripristinare le transenne, qualcuno infatti le sposta per passare. La cartellonistica c’è" Periodicamente infatti gli operai del Comune devono andare a rimettere a posto gli sbarramenti perché c’è chi sposta le transenne per riuscire a passare nonostante gli sbarramenti.