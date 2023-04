Cambiamento climatico Conferenze e incontri al Parentucelli Arzelà

E’ nato il Centro Studi Cambiamento Climatico e Sostenibilità che avrà come tema quello dell’attenzione ai cambiamenti climatici. Un argomento di grande importanza che deve essere affrontato con attenzione soprattutto dalle giovani generazioni. Il gruppo di lavoro fondato dall’istituto superiore "Parentucelli Arzelà" di Sarzana avrà come referente il docente Massimo Caleo. La prima uscita ufficiale del gruppo di lavoro è stata fissata lunedì mattina con il convegno in programma all’auditorium della scuola di piazzale don Ricchetti a partire alle 11 che prevede la presenza di Antonello Pasini (nella foto), uno dei più importanti scienziati mondiali del clima, membro del Cnr.

L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione dell’associazione formata dagli amici di padre Damarco, presente con Pino Lena. I lavori sono coordinati dal professor Massimo Caleo e dopo i saluti del dirigente scolastico Generoso Cardinale seguiranno gli interventi dei docenti Damiano Remorini dell’Università di Pisa e il Roberto Bobbio dell’ Università di Genova che precederanno la lezione tenuta da Pasini. Le due Università da anni hanno streto un rapporto di collaborazione con l’istituto scolastico sarzanese. Il comitato scientifico ha già ricevuto autorevoli adesioni: dall’ambientalista Ermete Realacci al direttore di Parco Patrizio Scarpellini, a personalità presenti in tempi diversi nella dirigenza Ispra come Alessandro Bratti e Piero Genovesi, fino a Laura Ricci, ordinario di Urbanistica a La Sapienza di Roma.