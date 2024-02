Sarzana, strade piene di buche: disagi e pericoli

Sarzana, 15 febbraio 2024 – Un giro in auto, con diverse fermate, per documentare la situazione in cui versa il manto stradale cittadino. Buche, buche e ancora buche. Anche se negli ultimi mesi alcuni dei punti più critici delle rete viaria sono stati asfaltati a dovere, come nel caso di via Variante Aurelia nella corsia che costeggia il parcheggio della Gran Casa, sono ancora numerose le voragini e le crepe su questa che è una delle principali e più trafficate vie cittadine.

Spinti dalle segnalazioni arrivate alla nostra redazione, ieri abbiamo deciso di effettuare un sopralluogo. “Via del Murello, non del buchello” è la protesta scritta su un panno affisso alla ringhiera che costeggia l’area ferroviaria di via del Murello, dove a farla da padrone sono le buche e le voragini ben visibili. Se poi si sceglie di percorrere via Variante Cisa, in direzione Santo Stefano, il tratto dall’altezza della Basko fino al confine di Ponzano, la situazione non migliora di certo. Accostando l’auto, superata da poco l’Ipercoop e avvicinandoci a una grossa buca, ci si accorge con facilità del contraccolpo che subito dalle auto che non riescono ad aggirarla. "È assurdo – esclama un signore accostandosi con la sua bicicletta – ogni tre o quattro metri c’è una voragine. Chi viaggia su due ruote corre il rischio di farsi davvero male, soprattutto dopo le giornate di pioggia, quando le pozzanghere che si creano celano la profondità di alcune buche". Ed è vero: crepe e buche di diversa misura compaiono a distanza ravvicinata e sembrano proliferare come funghi.

Spostandoci su via Variante Aurelia, imboccando la strada in direzione Romito dalla rotonda che si trova di fronte a Miho Sushi, la situazione sembra migliorare leggermente. Sono sparite le voragini che si trovavano di fronte a Naldi Illuminazione ma tornando in direzione Sarzana le condizioni del manto stradale della variante Aurelia si fanno decisamente più critiche soprattutto quando si costeggiano Dondi Salotti, Maison Du Monde, Pittarosso e Casa. Segnalataci dal nostro lettore Raffaello Zan olli anche la buca che da più di un anno insiste in via Socrate Benacci, tra i civici 25 e 46.

Una situazione annosa quella che riguarda lo stato indecoroso del manto stradale sarzanase, su cui l’amministrazione Ponzanelli ha iniziato a intervenire nel 2021 attraverso un piano asfalti triennale – che stanziava complessivamente oltre 2,5 milioni di euro – non del tutto rispettato anche per via dell’aumento dei costi delle materie prime. L’amministrazione, da noi contattata per fare il punto della situazione, fa sapere che sono già stati finanziati e deliberati interventi in tratti della variante Aurelia e Cisa, oltre a quelli di via del Murello e via Turì. Mentre per il 2024, con lo stanziamento di altri 350 mila euro, è prevista la riqualificazione di via San Francesco e di parte di via Muccini.