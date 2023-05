Blitz dei carabinieri in un’abitazione: pusher seriale finisce in manette

Dovrà osservare l’obbligo di presentarsi in caserma il ventenne, italiano, residente nel territorio del Comune di Arcola che è stato arrestato l’altro pomeriggio dai carabinieri della stazione di Arcola. Il giovane già conosciuto alle forse dell’ordine è stato trovato in possesso di droga a fine di spaccio e ieri mattina è comparso in Tribunale a Spezia. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari e ha imposto al ragazzo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I militari a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Spezia si sono presentati alla casa del giovane ventenne che ha già nel "curriculum" alcuni precedenti e nel corso dell’accurato controllo hanno trovato rinvenuto 34 grammi di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish suddivisa in dosi di vario taglio. Inoltre sono spuntati anche 65,82 grammi sempre di hashish in un singolo panetto e 0.58 grammi di marijuana. L’attento controllo eseguito dai carabinieri della stazione d Arcola ha poi portato alla scoperta di un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle singole dosi di sostanza e oltre a 870 euro suddiviso tra banconote e monete che sono stati ritenuti essere collegati alla sua attività di spaccio.

Il giovane è stato poi condotto negli uffici della casema di Arcola per procedere alla procedura di arresto e poi riaccompagnato nella sua abitazione in stato di arresto ai domiciliari in attesa del rito della direttissima che si è tenuto ieri in Tribunale a Spezia. Non soltanto l’arresto è stato convalidato ma il giovane dovrà adesso presentarsi nela caserma dei carabinieri per la sua firma quotidiana. Il quantitativo di stupefacenti e il denaro invece sono stati posti sotto sequestro.

m.m.