Ripetuti blackout, la protesta dei residenti: “Nessuno ci dice il perché”

Vezzano Ligure (La Spezia), 25 febbraio 2025 – Senza elettricità, ripetutamente e inspiegabilmente. La protesta arriva da Vezzano, in particolare da via Cornettolo e via Caffagio, dove i residenti da tre settimane subiscono problemi a causa delle interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica. L’ultimo disagio risale a ieri: nella notte di domenica, infatti, tutti sono rimasti senza luce e l’erogazione è stata ripristinata soltanto ieri mattina. Ma il vero problema è che quanto è accaduto non è, purtroppo, un episodio isolato.

Era già successo la scorsa settimana, la corrente era venuta a mancare per quasi un giorno intero, e ancora prima ci sono stati blackout in diverse altre occasioni, spiegano i cittadini arrabbiati e preoccupati. E nessuno sa quale sia la causa. Gli abitanti hanno chiesto a Enel ma evidentemente il problema non è stato risolto. Il disagio è notevole, vuol dire rimanere senza acqua calda, senza riscaldamento e senza illuminazione, anche in un giorno in cui non ci siano fenomeni meteo come pioggia o temporali, eventi che potrebbero in qualche modo giustificare il black out.

I cittadini, disperati, chiedono un intervento tempestivo per la ricerca e la risoluzione del problema. Al quale, sempre a Vezzano basso se ne aggiunge un altro. Da tempo alcuni residenti di altre zone del territorio lamentano una periodica alterazione del sapore dell’acqua. Un sapore che risulta a volte ferroso, altre di cloro, con il quale non vogliono convivere visti che l’acqua è dichiarata potabile ma ultimamente il gradimento è decisamente pessimo. Quale la causa? Forse il danno che si era creato tempo fa alle pompe idrauliche a Fornola? A detta di tutti, poco importa quale sia la causa di quel gusto amarognolo: l’acqua di Vezzano, dicono gli abitanti, è sempre stata ottima, adesso, in alcuni giornate, è irriconoscibile.