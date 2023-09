Birdwatching nell'oasi di Arcola e escursione ai Bozi di Saudino

Due giorni alla scoperta della fauna con la Lipu dell’oasi di Arcola. Domani dalle 17,30 l’ appuntamento sarà al centro visite Barcellone da dove partirà il percorso lungo i sentieri dell’oasi facendo birdwatching in occasione del censimento europeo degli uccelli migratori. Domenica incontro alle 9 a Sarzana, nell’area ex Gerardo, da cui inizierà un’escursione sempre con birdwatching attorno ai laghetti dei Bozi di Saudino. La durata approssimativa è di due ore. Gli eventi sono gratuiti, sarà comunque possibile iscriversi alla Lipu con un’offerta esclusiva per i partecipanti, "Amico della Lipu", della durata di sei mesi , con il costo di 10 euro per gli adulti, 8 euro i ragazzi e 20 euro per la famiglia. Sono tutti eventi adatti a famiglie e appassionati, sono consigliate calzature comode, abbigliamento da escursione, taccuino, matita e un binocolo. Per prenotazione e informazioni contattare il numero di cellulare 349.0956080 anche whatsapp oppure per mail: [email protected]