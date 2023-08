Bentornata Sagra dell’uva Tre giorni di divertimento nel segno della tradizione

Torna grande spolvero la sagra dell’uva a Vezzano, la cinquantottesima edizione della festa più rappresentativa del territorio vezzanese. E quest’anno arriva in anticipo rispetto alla tradizione che la vorrebbe la terza domenica di settembre: si svolgerà infatti nelle tre giornate dell’1, 2, 3 settembre con novità che lasceranno a bocca aperta, anche la notte bianca e i fuochi d’artificio. I rioni partecipanti saranno Borgo, Piazza, Capitolo, San Michele, San Giorgio, e molte le loro proposte. Intanto venerdì la partenza sarà con il botto e la novità dell’aperisfida con scene viventi e la competizione dialettale alle 18, in forma itinerante a partire da San Giorgio, poi PiazzaSan Michele, Capitolo e Borgo. Alle 21 per il festival provinciale i luoghi della musica si terrà il concerto Monday Big Band Musiche di repertorio Swing e american songs anni ’30-‘40 nel sagrato della Chiesa Vezzano Alto.

Sabato ricco di iniziative: sarà la notte bianca vezzanese, con apertura alle 18, musica alle 21,30 con ’Dancing in the wine’ dj set e vocalist con luci e effetti speciali in Piazza del Popolo, si potrà ballare fino a notte. Domenica 3 settembre sarà il giorno in cui si concentreranno le sfide, a partire dalle 10 ci sarà la sfilata dei Rioni in costumi tradizionali accompagnati dalla banda musicale "Puccini" di Vezzano e dal gruppo storico Sbandieratori Levanto. Nello stesso tempo i bambini saranno impegnati Intanto fino alle 11,30 nel laboratorio creativo ’12 chicchi’ a cura della coop Zoe in piazza del popolo, nello stesso luogo alle 11.30 spazio allo spettacolo ’Bizzarri equilibri’ con Lello Clown. Pomeriggio intenso a partire dalle 15 con l’esibizione itinerante (da rione Borgo a San Giorgio) del gruppo folk ’Amixi de Boggiasco’, dalle 15 alle 17 spettacoli di giocoleria itineranti nei rioni a cura di Fem Spettacoli. Immancabile alle 17 la gara dei vendemmiatori in Piazza del Popolo, seguita alle 18 dai saluti delle autorità e le premiazioni.

Dalle 18,30 alle 19,30 grande spettacolo circense Circus Show con Fortunello & C. a Vezzano basso, e alle 20 tutti in pista con la scuola di ballo salsa major. Novità di quest’anno la chiusura alle 22 di domenica con lo spettacolo pirotecnico. Durante le giornate di sabato e domenica ci sarà il mercatino con aziende agricole e artigiani lungo le vie del paese e la mostra fotografica ’Vezzano e i suoi incantevoli scorci’ a cura dell’associazione Vezzano e oltre all’Ospitale di San Nicola. Per chi voglia accedere alla festa sarà attiva una navetta da e per Fornola alla motorizzazione, al cimitero di Vezzano basso, il sabato dalle 18 all’una e domenica in orario 9-22. Durante la domenica ci sarà l’estemporanea di pittura a cura del Maestro Viani lungo la scalinata del castello che porta alla torre pentagonale e giochi di legno medioevali artigianali a cura di Alessandro Terzo nella piazza della torre pentagonale. L’evento organizzato dal Comune di Vezzano in collaborazione con la Pro Loco di Vezzano, il patrocinio della Regione è reso possibile anche grazie al contributo di Fondazione Carispezia, Camera di Commercio, IG, GE.MA, Maris.

Cristina Guala