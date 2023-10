Bandi e concorsi a Luni: l'orientamento al Comune

Ogni lunedì in Comune si potrà chiedere un aiuto per cercare lavoro orientandosi tra le tante richieste dei bandi e concorsi pubblici. E’ stato infatti attivato in municipio a Luni verrà aperto lo "Sportello Lavoro" finalizzato al supporto e nella ricerca di opportunità lavorative grazie al personale della Cooperativa Lindbergh che sarà a disposizione per la consultazione degli annunci ma anche per la compilazione del curriculum. Il servizio sarà, per ora, attivo soltanto nella giornata di lunedì dalle 9 alle 11 all’interno del municipio di via Castagno a Casano. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 334-1156363 attivo soltanto il lunedì mattina oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: sportellolavoroluni@cooperativalindbergh.it.