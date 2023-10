Auto fuori controllo crea maxi incidente

Una carambola spaventosa che solo per la buona sorte non ha avuto gravi conseguenze per nessuno, a parte qualche contusione e le auto distrutte. La circolazione a Sarzanello è rimasta bloccata dall’arrivo dei mezzi di soccorso intervenuti dopo lo scontro dell’altra sera che ha visto coinvolte ben 4 auto. Quella che ha innescato il tutto, dopo aver urtato un mezzo parcheggiato a borso strada, ha distrutto la fiancata di un’altra vettura che stava procedendo in senso opposto e ha cercato di ’stringersi’ il più possibile al muretto per evitare lo scontro: è rimasto coinvolto anche il mezzo successivo prima che l’auto ormai fuori controllo terminasse la sua corsa ribaltandosi. Il quartiere è sceso su via Sarzanello per accertarsi delle condizioni di salute dei protagonisti e allertare la Pa Misericordia e Olmo di Sarzana, 118, carabinieri di Sarzana che hanno ricostruito la dinamina dell’incidente.