Auguri a nonna Annita per i suoi 103 anni Appassionata di ciclismo ha seguito il Giro

Omaggio alla cittadina più anziana del territorio di Vezzano Ligure: il sindaco Massimo Bertoni e l’assessore Nadia Lombardi hanno fatto visita, ai Prati dove abita, per festeggiare un compleanno speciale: i suoi 103 anni. Le hanno portato un grande mazzo di fiori e, soprattutto, si sono complimentati con lei per il suo spirito. Annita è infatti lucidissima, lamenta qualche acciacco dovuto all’età, ma non rinuncia alle sue passioni, come ad esempio seguire il ciclismo. Le due ruote l’hanno sempre emozionata, anche quest’anno non si è persa le tappe del giro d’Italia e adesso ha detto che attende di vedere il Giro di Francia. Alla festeggiata sono arrivati molti messaggi di auguri. La segue a ruota, sul podio del superamento del secolo, una centenaria di Bottagna, un’altra conferma per la statistica territoriale che sono ancora le donne a detenere il primato della longevità.