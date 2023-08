Anziana paziente al pronto soccorso. "Tenuta per 12 ore su una barella"

Sarzana, 30 agosto 2023 - Tenuta per dodici ore su una barella in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana perché non c’erano posti letto a disposizione. Il disagio lo ha subito alcuni giorni fa una paziente, affetta da una malattia cronica, e viene denunciato da Davide Natale, consigliere regionale e segretario del Partito democratico. "Un altro episodio che mostra lo stato della sanità pubblica in Liguria arriva dalla Spezia – spiega l’esponente politico –.La paziente con una malattia cronica, già debilitata. E’ arrivata a Sarzana, tramite ambulanza, attorno alle 12.30, a seguito di forti dolori di stomaco, nausea e vomito. I parenti della signora hanno raccontato che è stata presa in carico alle 22 e infine è stata prospettata come soluzione una barella, sulla quale rimanere adagiata in sorveglianza. Un’opzione che i familiari hanno accettato, anche perché la paziente avrebbe dovuto compiere un controllo, programmato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia il giorno successivo, che, se fosse tornata a casa, sarebbe stato a rischio a causa dell’estrema fragilità della signora e della concomitante allerta arancione che avrebbe reso il trasporto difficoltoso".

La donna, aggiunge Natale, è una anziana residente in un borgo di ponente del Golfo, reduce da un precedente ricovero terminato poche settimane fa. E il massimo che è stato possibile offrirle di fronte alla richiesta di assistenza, è stata, appunto, una barella. "Una situazione indegna di un Paese civile in una Regione governata da una giunta che cura solo l’apparenza – tuona il segretario regionale dem –, il cui presidente dipinge ogni giorno tramite i propri canali social una realtà fatta di fenicotteri gonfiabili e party infiniti, mentre i cittadini che la abitano si scontrano con la terribile realtà della mancanza dei servizi basilari. Un’oscena fiera della vanità che gira lo sguardo di fronte alla sofferenza dei più deboli e bisognosi".

Natale annuncia che l’episodio sarà portato dal Pd il consiglio regionale tramite una interrogazione: "Vogliamo capire come sia possibile che una cittadina per essere visitata da un medico invece che recarsi al pronto soccorso della Spezia, presidio ospedaliero più vicino alla propria residenza, sia dirottata a quello di Sarzana, vogliamo capire perché non ci siano strutture che possano assistere le persone che hanno malattie croniche e che vengono costrette a pesanti trasferimenti anche solo per effettuare esami e visite. Una denuncia che serve ad accendere un riflettore su casi come questi. Vogliamo, in altre parole, una Liguria diversa, che finalmente si svegli dall’incubo frastornante in cui è piombata da troppi anni".