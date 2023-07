Attenzione all’afa I numeri di telefono per avere supporto

L’afa si fa sempre più opprimente e le categorie fragili, anziani e persone affette da specifiche patologie, sono quelle che maggiormente ne soffrono le conseguenze. A Sarzana, chi dovesse trovarsi in difficoltà può contattare i servizi sociali del Comune ai numeri 0187 614456 e 614451 o telefonare al numero verde 800.593.235 messo a disposizione dalla Regione per attivare il servizio di supporto e assistenza anziani. Inoltre nello spazio Barontini di via Ronzano è stato attivato un punto “refrigerio e ristoro” nei locali interni e nel parco: a richiesta saranno a disposizione acqua e frutta fresca.