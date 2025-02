’Arte dell’ospitalità’. Corsi per bartender

Nuova iniziativa di Michele Venturini, storico barman sarzanese pluripremiato, già Bar Manager al Cahoots di Londra che sotto la sua direzione è stato inserito tra i migliori Cocktail Bar del mondo. Si tratta di ’Arte dell’ospitalità’, nome del progetto che vedrà coinvolti anche Simone Ortolani, titolare del Club One Eight e Umberto Giubasso che nel 2022 ha fondato Cinque Terre Gin. ’Arte dell’ospitalità’ è una accademia di formazione che offre corsi teorici e pratici per approfondire le nuove tecniche e le best practice del bere miscelato: rivolti a professionisti e appassionati del settore, guiderà i partecipanti a comprendere come l’ospitalità può trasformare il semplice drink in un’esperienza indimenticabile. Date dei primi corsi: per junior bartender 10-11-12 e 17-18-19 marzo; per senior bartender 7-8-9 e 14-15-16 aprile.