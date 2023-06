Arrivano quattro vigili stagionali Servizi potenziati fino a settembre

Il Comune di Ameglia si prepara alla stagione estiva. L’afflusso turistico che come ogni anno caratterizzerà il litorale e i borghi implica anche la riorganizzazione della macchina della polizia municipale che da domani potrà contare sull’arrivo di quattro nuovi agenti assunti a tempo determinato. Un contratto che li vedrà impiegati per 36 ore settimanali fino al 30 settembre consentendo di allungare il servizio quotidiano anche alla fascia pomeridiana e in alcuni occasioni, nelle principali iniziative del calendario estivo, anche per il turno serale. L’aumento temporaneo della pianta organica è avvenuto grazie alla manifestazione di interesse aperta a candidati di esperienza che sono stati poi esaminati dalla commissione comunale. L’operazione costerà 30 mila euro.